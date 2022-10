Anitta planeja se aposentar da música para se tornar atriz

Anitta é a capa de novembro da revista do jornal americano The Wall Street Journal, na “Edição dos Inovadores” de 2022. O projeto escolhe oito nomes visionários e inovadores, destacando seus principais impactos culturais no campo do entretenimento.

Na entrevista para a publicação, Anitta revelou que pretende se aposentar da música em “cinco ou seis anos” para se dedicar ao desejo de se tornar atriz.

“É inútil para mim continuar me esforçando para seguir fazendo coisas que não vão realizar novos sonhos. Eu já fiz o que era impossível", disse ela, sobre se tornar uma cantora de fama internacional. “O que é maior que o nº 1?”.

No Brasil, Anitta já participou de novelas como “Amor de Mãe”, em 2019, e da série “Vai que Cola”.

"Está tudo bem"

Afastada das redes sociais, Anitta não participou do Prêmio Multishow, que aconteceu neste mês. Ainda assim, ela gravou um vídeo para agradecer pelos três prêmios que ganhou. As imagens viralizaram no Twitter, pois a cantora aparece com curativos na mão esquerda e no braço direito. Ela também aparenta ter um tubo por baixo do casaco branco.

Os fãs logo acharam que Anitta estaria doente ou com depressão. Ela respondeu afirmando que “está tudo bem”.

Recentemente, ela também colocou à venda a mansão luxuosa que morava no Rio de Janeiro. O imóvel está avaliado em R$ 10 milhões.

