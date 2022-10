REP Festival retira Luísa Sonza do lineup e inclui cearense Don L

O REP Festival anunciou mudanças em sua programação nesta segunda-feira (24), sem o nome da cantora Luísa Sonza e incluindo o rapper cearense Don L. O festival será realizado em 11 e 12 de fevereiro de 2023, na Cidade do Rap, no Rio de Janeiro.

Luísa faria participação no show de Xamã, no dia 12 de fevereiro. A presença da cantora repercutiu nas redes sociais, devido ao processo judicial que está enfrentando por racismo contra a advogada Isabel Macedo. No início de outubro, ela reconheceu que reproduziu racismo em seu comportamento.

A cantora não se pronunciou sobre a saída da programação.

Don L no festival

Também havia pressão para a inclusão do rapper Don L. Na última terça-feira (18), o cearense se pronunciou no Twitter sobre o assunto. "Eu nunca fui convidado para nenhum festival de rap. Acho que só vou ser quando tiver algum aqui no Nordeste", disse.

Após a inclusão, nesta segunda-feira (24), ele agradeceu pela mobilização dos fãs. "Eu decidi aceitar a proposta por um valor que permitisse melhorar o Natal da minha banda, e começar a fazer o que eu sempre quis: meu dízimo pra um coletivo revolucionário", afirmou. Ele irá se apresentar em 11 de fevereiro.

O novo lineup do Ritmo & Poesia Festival inclui também shows de Mc Marechal e Plutonio. Nas redes sociais, internautas aprovaram a mudança.

"Feliz demais que Don L vai estar no REP Festival, ele merece o mundo", disse um fã. "O mínino que fizeram foi tirar a Luísa Sonza e colocar Don L", opinou outro.

