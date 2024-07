Previsão do signo de Capricórnio para hoje, 6 de julho

Você está tendo que enfrentar seus medos. Medo da rejeição, do fracasso, medo de se expor, de se abrir, medo de perder e medo de crescer. Pode ser que sua vida não esteja fluindo porque você está se escondendo atrás desses medos. E a lunação de Câncer vai iluminar os aspectos mais escuros do seu inconsciente. Olhe para todas as situações confusas da sua vida e trabalhe esses medos. Hoje a Lua e Vênus interagem com Quíron e algumas feridas podem ser tocadas. O que está escondido aparece e você não pode fugir, Cuide das suas raízes.

Signo de Capricórnio hoje

Você está iniciando um processo de aprendizado super intenso em relação ao outro. Saturno retrógrado pede revisões profundas. Chega de se enganar com relacionamentos que não agregam.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.