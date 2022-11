RBD tem reencontro de cinco integrantes e fãs comemoram nas redes sociais

Os fãs brasileiros do grupo RBD tiveram fortes emoções, na noite de domingo (20). É que Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann e Christian Chávez apareceram juntos pela primeira vez desde 2019.

A grande novidade do reencontro do RBD foi a presença de Dulce, que não se juntou aos outros quatro nos últimos encontros do grupo.

Spoiler de encontro

Legenda: Grupo apareceu abraçado em foto Foto: Reprodução/Instagram

Antes do reencontro, Anahi havia deixado pistas da reunião em postagem nas redes sociais. A artista compartilhou, na tarde de domingo (20), um story em que mostrava uma mesa de jantar toda arrumada, com vários lugares. “Não poderia estar mais feliz!”, escreveu.

O mesmo ritual foi feito por ela antes do memorável reencontro de 23 de dezembro de 2019 do grupo. “Se isso não é amor, o que é então? Infinito.”, escreveu Anahi na rede social.

Já Christopher compartilhou: “Somos família. Que noite bonita. Uma noite linda escrita em nossos destinos”.