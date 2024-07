Previsão do signo de Áries para hoje, 6 de julho

Você está tendo que enfrentar seus medos. Medo da rejeição, do fracasso, medo de se expor, de se abrir, medo de perder e medo de crescer. Pode ser que sua vida não esteja fluindo porque você está se escondendo atrás desses medos. E a lunação de Câncer vai iluminar os aspectos mais escuros do seu inconsciente. Olhe para todas as situações confusas da sua vida e trabalhe esses medos. Hoje a Lua e Vênus interagem com Quíron e algumas feridas podem ser tocadas. O que está escondido aparece e você não pode fugir, Cuide das suas raízes.

Signo de Áries hoje

Você está vivendo um momento de reencontro consigo mesmo. Busque o seu entusiasmo e otimismo. Reflita sobre tudo que você precisa deixar para trás e foque no que lhe motiva seguir adiante.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.