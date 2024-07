Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sábado (6/7)

Você está tendo que enfrentar seus medos. Medo da rejeição, do fracasso, medo de se expor, de se abrir, medo de perder e medo de crescer. Pode ser que sua vida não esteja fluindo porque você está se escondendo atrás desses medos. E a lunação de Câncer vai iluminar os aspectos mais escuros do seu inconsciente. Olhe para todas as situações confusas da sua vida e trabalhe esses medos. Hoje a Lua e Vênus interagem com Quíron e algumas feridas podem ser tocadas. O que está escondido aparece e você não pode fugir, Cuide das suas raízes.

Áries

Você está vivendo um momento de reencontro consigo mesmo. Busque o seu entusiasmo e otimismo. Reflita sobre tudo que você precisa deixar para trás e foque no que lhe motiva seguir adiante.

Touro

Se arrisque mais, taurino(a). Que tal dar um salto ou um passo rumo ao desconhecido? Tenho certeza que no desconhecido você vai desabrochar alguns potenciais. Não se controle demais.

Gêmeos

Você precisa de foco, esforço e planejamento. Se valorize e assuma suas responsabilidades, especialmente consigo mesmo. O momento pede que você lute e trabalhe em seus projetos e tome as rédeas da sua vida.

Câncer

Você tem medo do desconhecido? Ou do que vai lhe faltar? E passou a vida construindo fortalezas para esconder sua vulnerabilidade, mas chegou a hora de destruir de vez tudo que lhe oprime.

Leão

Você precisa ir além do material. Busque suas insatisfações e o que tira sua paz interior. Se pergunte o que fazer para encontrar um sentido maior para a sua vida. Entre em contato com suas emoções e com seu corpo. É urgente reconsiderar o estilo de vida.

Virgem

O que é inútil na sua vida? Que padrões de comportamento não fazem mais sentido? Pode ser que você se sinta sufocado, preso em modelos de comportamento que em nada refletem sua natureza e precisam ser abandonados.

Libra

Chegou a hora de partir para a ação e encontrar recursos para alcançar o que deseja. Acredite em suas ideias, desenvolva projetos e comece a superar os medos que bloqueiam a sua iniciativa.

Escorpião

Tente se compreender melhor para deixar de sofrer. Seu único esforço é estar atento. Desapegue dos resultados materiais e ofereça o seu melhor. Seu desempenho profissional será cada vez melhor.

Sagitário

Essa é a Lunação da mudança, sagitariano(a). Você sente um forte desejo de expansão. Liberte-se das âncoras e se abra para novas oportunidades, propostas e encontros com pessoas.

Capricórnio

Você está iniciando um processo de aprendizado super intenso em relação ao outro. Saturno retrógrado pede revisões profundas. Chega de se enganar com relacionamentos que não agregam.

Aquário

A vida está pedindo equilíbrio. Faça uma avaliação do que não está legal e observe suas parcerias. Concentre sua energia em você e no seu bem-estar. Evite desgastes desnecessários.

Peixes

Ilumine seus medos, pisciano(a)s. Chega de pisar em areia movediça. Este é o momento para trabalhar sua autoconfiança. Acredite nos seus sonhos e projetos e faça acontecer.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.