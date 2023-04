Trailer de ‘Besouro Azul’ é lançado e mostra Bruna Marquezine em cena; assista

A atriz brasileira Bruna Marquezine apareceu no trailer oficial do filme “Besouro Azul”, lançado nesta segunda-feira (3). No longa, ela vive a protagonista feminina Jenny.

Em março de 2022, Marquezine compartilhou nas redes sociais um vídeo em que aparece emocionada ao descobrir que estaria no elenco. Ela ainda comemorou o fato de uma brasileira estar em uma produção de super-herói da DC.

O ator Xolo Maridueña, que ficou conhecido por protagonizar a série “Cobra Kai”, vive Jaime Reyes, que dá vida ao super-herói.

Xolo e Bruna, aliás, estariam vivendo um romance após contracenarem na ficção, o que nunca foi confirmado pelo dois. Em dezembro, ele inclusive passou o Natal no Brasil, com a família da atriz.

O longa está previsto para estrear no dia 17 de agosto, nos Estados Unidos.