Enquete BBB 23: Amanda, Domitila, Larissa ou Marvvila? Vote em que você quer que fique na disputa

Domitila, Amanda, Larissa, e Marvvila estão no 11º paredão do Big Brother Brasil 23. A votação entre os brothers, realizada na noite deste domingo (2), acabou com os quatro na berlinda pela preferência do público, enquanto o menos votado dos confinados deixará o reality na próxima terça-feira (4).

A dinâmica dessa semana tem a novidade do voto-reverso. Na indicação principal, feita pela líder Aline Wirley, Domitila Barros acabou no Paredão sem o direito de participação na prova Bate-Volta. Já a votação, que aconteceu no confessionário, os brothers puderam escolher duas pessoas, assim, Amanda e Larissa ficaram entre os mais votados da casa.

Os dois emparedados pela casa, tiveram direito a imunidade relâmpago, cada. Assim Marvvila e Cezar Black, que restaram, foram a berlinda para disputar o voto do público. Na prova Bate-Volta Cezar ganhou e se livrou do paredão.

Formação de paredão

Durante o momento da votação, os Anjos da semana, Larissa e Amanda, concederam o colar da imunidade a Bruna Griphao. No discurso Amanda iniciou, mas a sua dupla concluiu a justificativa de voto. "A pessoa que a gente vai proteger é a Bruna, a nossa aliada e amiga", esclareceu Larissa.

O Poder Curinga da semana, arrematado por Sarah Aline, que a garantia imunidade por mais uma semana na casa mais vigiada do Brasil. "Sério, Tadeu? Que legal! Brigada! Era para a Sarah Aline, cheguei", reagiu a sister sorrindo.

O principal indicado, sempre pela figura do Líder, foi a miss Alemanha, Domitila. "Sempre achei o jogo dela duvidoso, ela sempre falou muito, mas em algum lugar, ela fazia menos do que falava. Junto a isso, a Lari ouviu frases que considero problemática. Isso reafirma ainda mais o que eu estava sentindo", disse Aline.

A votação aconteceu no confessionário, entre os participantes. Cada brother tinha direito a duas indicações, as mais votadas foram Amanda e Larissa, ambas com cinco votos.

Completando a formação, as emparedadas tiveram direito a uma imunidade relâmpago. Larissa imunizou Ricardo, já Amanda imunizou Fred Nicácio, assim, Marvvila e Cezar foram colocados na berlinda.

O resultado do Paredão será anunciado no programa ao vivo de terça-feira (4).

Veja como foi a votação no confessionário:

Sarah Aline votou em Amanda e Larissa

votou em e Bruna Griphao votou em Marvvila e Cezar

votou em e Marvvila votou em Amanda e Larissa

votou em e Amanda votou em Marvvila e Cezar

votou em e Domitila votou em Amanda e Larissa

votou em e Ricardo votou em Cezar e Amanda

votou em e Fred Nicácio votou em Amanda e Larissa

votou em e Larissa votou em Marvvila e Cezar

votou em e Cezar votou em Larissa e Ricardo

Prova Bate-Volta

Amanda, Cezar Black, Larissa e Marvvila participaram da Prova Bate-Volta. Black era o primeiro participante a jogar, Amanda, a segunda, Larissa, a terceira e em quarto, estava Marvvila. A prova, patrocinada pela Seara, é dividida em três etapas. Os brothers devem encontrar o logo da empresa.

A prova foi definida após seis rodadas e Cezar Black saiu vitorioso da disputa.