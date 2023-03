Quem ganhou a Prova do Líder do BBB 23? Veja como foi a Prova de Resistência

Os participantes do BBB 23 disputam a 12ª Prova do Líder desde a noite desta quinta-feira (30). A dinâmica é de resistência e não tem hora prevista para acabar. Aline Wirley foi a última a sair do provodrômo e deve ser a nova líder. A oficialização acontecerá durante a edição desta sexta-feira (31), após a revisão da prova.

Legenda: Aline Wirley é a nova líder do BBB23 Foto: Reprodução/Globoplay

Todos os dez brothers começaram na disputa pela liderança. Quem ganhar, tem direito a indicar um alvo ao Paredão de domingo (2) e uma temporada no Vip. Além disso, poderá vetar alguém da prova da próxima semana.

A dinâmica desta semana inclui voto reverso do público e Poder Curinga valendo imunidade.

Ordem de Eliminação

Marvvila foi a primeira eliminada da prova, por volta de 23h33, após deixar de acionar o botão. Logo depois, Amanda deixou a disputa por não acionar o botão com o fim da contagem regressiva. Com cerca de cinco horas de dinâmica, Larissa foi a terceira a sair.

Com cerca de 8 horas de prova, Domitila Barros deixou a prova. Ela desistiu da disputa.

A participante Sarah Aline deixou a dinâmica minutos depois da sister Domitila. Ela desistiu por conta de dores no corpo.

A sexta participante a deixar prova foi a atriz Bruna Griphao. Ela reclamou de dores no joelho durante dinâmica. A confinada passou 10 horas lutando pela liderança.

O médico Fred Nicácio foi o sétimo participante a deixar a prova. Ele desistiu após 12 horas de prova e avisou que estava muito cansado.

Após mais de 15 horas de prova, o enfermeiro Cezar Black desistiu da liderança. Ao sair, desejou sorte aos demais competidores.

Ricardo "Alface" caiu e perdeu a prova. Aline deve ser consagrada como nova líder, no programa desta sexta-feira (31).

Entenda a prova

Na dinâmica desta semana, os participantes devem permanecer apertando um botão o tempo todo. Cada brother está posicionado em um totem acima de uma plataforma que gira como uma esteira.

Dessa forma, eles devem ficar atentos para andar na plataforma e manter o botão acionado. Ganha quem for o último a deixar a prova.

É eliminado quem deixar de acionar o botão ou não apertar o botão quando a contagem regressiva para o início da prova terminar.

Ao longo da disputa, eles serão surpreendidos com rajadas de vento e fumaça.

Caso alguém permaneça na disputa até o programa ao vivo desta sexta (31), a liderança será decidida em uma dinâmica de habilidade.