Como vai ser a dinâmica da 11ª semana do BBB 23? 'Voto reverso' é novidade na edição

Com o retorno dos antigos participantes a casa do Big Brother Brasil (BBB) 23, a 11ª semana começou com mais uma Prova do Líder. O cronograma inclui "Poder Curinga", Prova do Anjo e Formação do Paredão, conforme divulgado pelo apresentador Tadeu Schmidt nesta quinta-feira (30).

Nesta semana, o Paredão vai ter voto reverso. Ou seja, ao invés do público votar para eliminar uma pessoa, deverá votar para que um participante na berlinda fique.

Na Prova do Líder, todos os participantes jogam. O vencedor da dinâmica vai vetar no próxima prova.

Na sexta-feira (31), os brothers devem apostar estalecas para o "Poder Curinga", que será o "Poder Real". Ele valerá uma imunidade no paredão.

Já no sábado (1º) os participantes disputam a tradicional Prova do Anjo. Os brothers jogam em dupla. Os dois que ganharem deve escolher, em consenso, uma imunização.

Formação de Paredão

Na Formação de Paredão, a dupla de anjo dará a imunidade, em consenso, para um brother. O líder indica um participante. O dono do Poder Curinga está imune.

Na votação pela casa, os participantes votarão no confessionário. Cada jogador vai votar em duas pessoas, e os dois mais votados vão ao paredão.

Os dois emparedado pela casa vão dar uma imunidade relâmpago, cada. Assim, duas pessoas recebem imunidade e os dois que restarem estão no paredão.

Haverá prova Bate-Volta, e quem ganhar se livra da berlinda.

Cronograma

Sexta-feira (31): Poder Curinga

Poder Curinga Sábado (1º): Prova do Anjo

Prova do Anjo Domingo (2): Formação do Paredão

Formação do Paredão Terça-feira (4): Eliminação

