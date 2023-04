Daniel Radcliffe, ator de 'Harry Potter', faz primeira aparição pública com filho; veja fotos

O ator que ficou conhecido por interpretar o protagonista da saga "Harry Potter", Daniel Radcliffe, foi flagrado pela primeira vez, nessa segunda-feira (24), passeando publicamente com o filho recém-nascido em Nova York, nos Estados Unidos. Este é o primeiro herdeiro dele, que tem um relacionamento com a também atriz Erin Darke.

A gravidez do casal foi mantida longe dos holofotes boa parte do tempo, sendo revelada somente mês passado, quando a artista foi registrada pelo jornal The Sun com o barrigão enquanto caminhava pela cidade norte-americana.

Na época do flagra da gestação, o representante da atriz confirmou que Radcliffe estava muito animado em ser pai. "Seu relacionamento com Erin é realmente especial e todos acham que serão pais incríveis”, disse o porta-voz.

VEJA FOTOS

Nesta terça-feira (26), o periódico Daily Mail divulgou que o primogênito dos artistas nasceu após flagrar o intérprete do personagem Harry Potter e a companheira passeando com o criança pelas ruas de Nova York. No entanto, ainda não há informações sobre o sexo e o nome do bebê.

Foto: reprodução

Foto: reprodução

Amor em cena

O casal se conheceu no final de 2012, em meio às filmagens do longa "Versos de um Crime" (2013). Desde então, poucas informações sobre a união dos dois veio a público.

Em 2015, durante entrevista para Playboy, Radcliffe se abriu sobre a vida deles. O ator explicou que foi amor à primeira vista e não precisou atuar em suas cenas. "Há um momento em que ela me faz rir, e estou rindo como eu e não como meu personagem".