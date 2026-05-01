Embaixada dos EUA pedem atenção redobrada de turistas norte-americanos no show da Shakira no Rio

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil lançou um alerta aos turistas estadunidenses sobre os cuidados para o show da artista colombiana Shakira na noite deste sábado (2) na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro (RJ).

No comunicado, o Governo dos EUA frisa que o evento teve atrair grandes multidões. São esperadas cerca de dois milhões de pessoas nas areias da praia de Copacabana. As informações são do portal CNN Brasil.

Segundo o documento, as multidões "podem representar riscos", e os estadunidenses presentes no evento devem ficar atentos aos arredores, conhecer de antemão as rotas de saída e ter planos de contingência para separação de amigos e/ou familiares e para situações de emergência.

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Um dos pontos que chama a atenção é que a Embaixada estadunidense no Brasil solicita que as pessoas evitem exibir objetos de valor. Isso inclui celulares, joias e passaportes, bem como manter a atenção constante a alimentos e bebidas consumidas no evento.

Também há outras recomendações, como saber previamente o local da hospedagem e um planejamento antecipado do transporte ao local do evento.

Os estadunidenses que forem ao show também foram orientados a se cadastrarem no programa Smart Traveler Enrollment Program (STEP), usado para envio de alertas e atualizações de segurança durante viagens internacionais. Também há como receber as comunicações da Embaixada por meio de canal oficial no WhatsApp.

Os turistas podem ainda solicitar apoio na Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (DEAT), no bairro Leblon, para denúncias.