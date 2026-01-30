Paulo Augusto é expulso do BBB 26 após causar queda de Jonas

O participante Paulo Augusto foi expulso do BBB 26 nesta sexta-feira (30), após causar a queda de Jonas durante a corrida para atender ao Big Fone nesta manhã. A decisão foi anunciada pelo Big Boss aos participantes no início da noite.

"Por ter colocado em risco a integridade física do participante Jonas, Paulo Augusto está fora do Big Brother Brasil", informou a voz do Big Boss.

Veja o anúncio da expulsão:

O apresentador Tadeu Schmidt entrou ao vivo na programação da TV Globo para confirmar a desclassificação. Tadeu afirmou que PA "puxou" Jonas e colocou o brother em risco, configurando o ato como agressão.

"Nesta sexta, dia 30, Paulo Augusto foi desclassificado do ‘BBB 26’ por descumprir uma das regras do programa. Após análise das imagens da dinâmica do Big Fone na manhã de hoje constatou-se que o participante colocou em risco a integridade física de Jonas e, seguindo as regras, Paulo Augusto foi desclassificado", informa comunicado oficial da Globo.

Jonas questionou Paulo Augusto

Após Babu atender o Big Fone, Jonas imediatamente se queixou de ter levado um "empurrão"."Você viu o que você fez né? Você não lembra o que você fez?", questionou o ex-BBB 12.

Em resposta, PA disse que o Jonas estaria correndo devagar e que ele teria apenas tentado ultrapassá-lo. "Você estava meio dormindo ainda. Você caiu com tudo, estava molenga", apontou o integrante da Casa de Vidro do Centro-Oeste.

"Não caí sozinho", respondeu o veterano.