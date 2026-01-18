Diário do Nordeste
Jonas se emociona com vídeo do filho no almoço do Anjo no BBB 26

Menino de 10 anos demonstrou saudade do pai e desejou força no jogo.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
foto do participante Jonas durante almoço do anjo no BBB 26.
Legenda: Jonas recebeu mensagens carinhosas da família neste domingo (18).
Foto: Reprodução/Gshow.

O modelo Jonas Sulzbach, primeiro anjo do BBB 26, se emocionou ao receber um vídeo do filho durante o Almoço do Anjo na tarde deste domingo (18).

Na mensagem, o menino de 10 anos demonstra a saudade do pai e encoraja o participante a continuar firme no jogo.

"Está todo mundo torcendo por você. A gente está muito forte aqui, mesmo com saudade. Então também quero que você esteja bem forte aí. Você é especial demais para mim. Te amo muito mesmo, daqui até o infinito", afirmou o garoto.

Ao ver o vídeo do filho, Jonas não conseguiu conter as lágrimas. Ele recebeu o carinho dos colegas de confinamento Aline, Sarah e Alberto Cowboy, participantes convidados por ele para o almoço.

Assista ao vídeo

Em seguida, o pai do modelo também mandou um recado, relembrando momentos da infância de Jonas.

"Toda hora eu tenho essa recordação. A gente comemorava junto as vitórias do Grêmio, sempre juntos. O pai te carregando na garupa. Te amamos, desejamos um programa de muita tranquilidade para ti", desejou o pai.

Já a mãe de Jonas aproveitou para exaltar as qualidades do veterano do BBB.

"Desde criança é muito querido, carismático, sorridente. Uma pessoa que trazia alegria para todos nós. Por onde passava, você sorria e era alegre. Você é a pessoa mais incrível que eu conheço. Te amo demais", afirmou.

