Ana Paula, Boneco e Cowboy disputam segunda etapa da Prova do Líder do BBB 26

Os participantes Ana Paula, Boneco e Cowboy irão lutar pela liderança do Big Brother Brasil 26 desta semana na noite desta quinta-feira (26). Os três fizeram os melhores tempos na primeira fase da Prova do Líder.

Eles precisaram montar um jogo de tabuleiro, em uma dinâmica que envolveu lógica e agilidade, no menor tempo possível. Cowboy completou o desafio em 28 segundos, seguido por Boneco, que fez em 38 segundos. Já Ana Paula completou a dinâmica em 57 segundos.

A segunda etapa ocorre durante o ao vivo do programa, com apresentação de Tadeu Schmidt.

Veja também Zoeira Veja trajetória de Jonas, participante eliminado no 10º paredão do BBB 26 Zoeira BBB 26: Com anjo autoimune e sem prova Bate-Volta, relembre dinâmica da semana

Veja a ordem das participações

​Juliano: 4 minutos e 9 segundos; Ana Paula: 57 segundos; Milena: 3 minutos e 30 segundos; Gabi: 2 minutos e 8 segundos; Samira: 1 minuto e 18 segundos; Chaiany: 2 minutos e 52 segundos; Solange: 1 minuto e 18 segundos; Boneco: 38 segundos; Jordana: 1 minuto e 8 segundos; Marciele: Desclassificada; Cowboy: 28 segundos.

Legenda: Os participantes precisavam completar a prova no menor tempo possível. Foto: Reprodução/Globoplay.

Entenda a prova

A primeira fase contou com um tabuleiro com diversas peças. Os participantes podiam movimentar os quadrados para cima e para baixo, para um lado e para o outro. O objetivo era deixar as quatro peças com a letra "B", em cima.

"Vai estar tudo embaralhado, e um pano cobrindo [o tabuleiro]", explicou Tadeu. "Você vai apertar o botão para disparar o cronômetro. Apertou, corre para o tabuleiro. Tira o pano e movimenta as peças, até colocar as quatro letras B lá em cima, onde estão as setinhas".