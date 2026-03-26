Ana Paula, Boneco e Cowboy disputam segunda etapa da Prova do Líder do BBB 26
Participantes registraram os melhores tempos na primeira fase da dinâmica.
Os participantes Ana Paula, Boneco e Cowboy irão lutar pela liderança do Big Brother Brasil 26 desta semana na noite desta quinta-feira (26). Os três fizeram os melhores tempos na primeira fase da Prova do Líder.
Eles precisaram montar um jogo de tabuleiro, em uma dinâmica que envolveu lógica e agilidade, no menor tempo possível. Cowboy completou o desafio em 28 segundos, seguido por Boneco, que fez em 38 segundos. Já Ana Paula completou a dinâmica em 57 segundos.
A segunda etapa ocorre durante o ao vivo do programa, com apresentação de Tadeu Schmidt.
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Veja a ordem das participações
- Juliano: 4 minutos e 9 segundos;
- Ana Paula: 57 segundos;
- Milena: 3 minutos e 30 segundos;
- Gabi: 2 minutos e 8 segundos;
- Samira: 1 minuto e 18 segundos;
- Chaiany: 2 minutos e 52 segundos;
- Solange: 1 minuto e 18 segundos;
- Boneco: 38 segundos;
- Jordana: 1 minuto e 8 segundos;
- Marciele: Desclassificada;
- Cowboy: 28 segundos.
Entenda a prova
A primeira fase contou com um tabuleiro com diversas peças. Os participantes podiam movimentar os quadrados para cima e para baixo, para um lado e para o outro. O objetivo era deixar as quatro peças com a letra "B", em cima.
"Vai estar tudo embaralhado, e um pano cobrindo [o tabuleiro]", explicou Tadeu. "Você vai apertar o botão para disparar o cronômetro. Apertou, corre para o tabuleiro. Tira o pano e movimenta as peças, até colocar as quatro letras B lá em cima, onde estão as setinhas".