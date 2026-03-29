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Que horas começa o BBB 26 neste domingo (29/03)?

O programa será dividido em duas partes.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Imagem do apresentador do Big Brother Brasil 26, Tadeu, para ilustrar matéria sobre que horas começa o BBB.
Legenda: Haverá Prova do Líder e nova formação de paredão neste domingo (29).
Foto: Reprodução/Globoplay.

O Big Brother Brasil (BBB) 26 deste domingo será dividido em duas partes. Essa exibição especial ocorre para acompanhar o ritmo do "modo turbo" do programa. Assim, haverá uma parte após o filme da "Temperatura Máxima", às 14h55, enquanto a outra está prevista para o horário usual, depois do "Fantástico", às 23h10.

O apresentador Tadeu Schmidt já adiantou que haverá eliminação, Prova do Líder e formação de um novo Paredão

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Eliminação, Prova do Líder e Paredão

No programa da tarde haverá a eliminação de um dos participantes da berlinda formada sexta-feira (27).

Já de noite, os participantes vão enfrentar outra prova do Líder. Depois, será a vez de mais uma formação de Paredão. "É o modo turbo, gente! E a gente vai nesse ritmo até o final", ressaltou o apresentador.

O resultado do 12º Paredão vai ser divulgado apenas na próxima terça-feira (31).

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