Que horas começa a Prova do Líder no BBB 26 neste domingo (29/03)?

A Prova do Líder será realizada na segunda parte do Big Brother Brasil 26 deste domingo (29), à noite.

Pela tarde, a partir das 14h55, ocorrerá a eliminação de mais um participante. Estão no Paredão Leandro Boneco, Alberto e Jordana.

E logo após o "Fantástico", às 23h10, os brothers devem participar da Prova do Líder e seguir para a formação de um novo Paredão.

Veja também Zoeira Ana Paula vence a 11ª prova do líder do BBB 26 Zoeira Globo cobra multa de R$ 1,5 milhão de Pedro, do BBB 26; entenda

Modo turbo no BBB 26

Em meio à reta final do programa, o BBB entrou em modo turbo. "É o modo turbo, gente! E a gente vai nesse ritmo até o final", disse o apresentador Tadeu Schmidt ao explicar como seria a dinâmica da semana.

Com isso, haverá duas Provas do Líder e duas eliminações por semana até o fim do programa.