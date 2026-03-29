Que horas começa a Prova do Líder no BBB 26 neste domingo (29/03)?
Após a dinâmica, já será realizada a formação do paredão.
A Prova do Líder será realizada na segunda parte do Big Brother Brasil 26 deste domingo (29), à noite.
Pela tarde, a partir das 14h55, ocorrerá a eliminação de mais um participante. Estão no Paredão Leandro Boneco, Alberto e Jordana.
E logo após o "Fantástico", às 23h10, os brothers devem participar da Prova do Líder e seguir para a formação de um novo Paredão.
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Modo turbo no BBB 26
Em meio à reta final do programa, o BBB entrou em modo turbo. "É o modo turbo, gente! E a gente vai nesse ritmo até o final", disse o apresentador Tadeu Schmidt ao explicar como seria a dinâmica da semana.
Com isso, haverá duas Provas do Líder e duas eliminações por semana até o fim do programa.