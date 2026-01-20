Aline foi eliminada no primeiro paredão do Big Brother Brasil (BBB) 26, com 61,64% da média de votos. Ela deixou o reality show na noite deste terça-feira (20), sendo a 1ª eliminada da edição, após enfrentar Ana Paula e Milena na berlinda.

Milena foi a segunda pessoa mais votada na disputa pela permanência na casa, recebendo 32,50%, na média. Por sua vez, Ana Paula teve somente 5,86% dos votos.

Como foi a formação do Paredão?

A formação do paredão ocorreu com:

1 emparedado pelo Big Fone;

1 contragolpe do emparedado pelo Big Fone;

1 indicado pelo líder;

1 mais votado pela casa.

Os imunes eram Marcelo (atendeu o Big Fone), Alberto Cowboy (líder), Chaiany, Gabriela, Leandro e Matheus (vencedores do Quarto Branco).

Aline Campos foi a primeira indicada ao paredão após Marcelo atender o Big Fone, na quinta-feira (15). No contragolpe, emparedou Ana Paula.

No domingo (18), Jonas imunizou Sarah. Na indicação do líder, Alberto mandou Milena direto para o paredão, sem chance de prova Bate-e-Volta.

Pela casa, o mais votado foi Paulo Augusto, com 11 votos. Ele se juntou à Aline Campos e à Ana Paula Renault na disputa da prova Bate-e-Volta.

Na dinâmica, Paulo Augusto venceu o jogo e se salvou do paredão. Com isso, Aline e Ana Paula se juntaram à Milena na disputa da preferência do público.