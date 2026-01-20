Noite de eliminação no BBB 26 movimenta as redes sociais; veja reações
Três mulheres competem pela preferência do público na noite desta terça-feira (20).
A noite do primeiro Paredão no Big Brother Brasil (BBB 26), nesta terça-feira (20), onde Aline Campos, Ana Paula Renault e Milena disputam a preferência do público, mexeu com o público nas redes sociais.
A disputa entre as sisters mostrou as preferências entre o público, que ficou dividido em quem deveria deixar o jogo, mas o que chamou mesmo atenção foi o VT que comparou a primeira semana do reality a franquia "Jogos Vorazes".
