Noite de eliminação no BBB 26 movimenta as redes sociais; veja reações

Três mulheres competem pela preferência do público na noite desta terça-feira (20).

Escrito por
Redação
(Atualizado às 23:19)
Zoeira
Tadeu Schmidt apresentando o BBB 26. Imagem usada em matéria sobre as reações do público em relação ao paredão do reality.
Legenda: O reality também apresentou a nova abertura da atual temporada.
Foto: Reprodução / TV Globo.

A noite do primeiro Paredão no Big Brother Brasil (BBB 26), nesta terça-feira (20), onde Aline Campos, Ana Paula Renault e Milena disputam a preferência do público, mexeu com o público nas redes sociais.

A disputa entre as sisters mostrou as preferências entre o público, que ficou dividido em quem deveria deixar o jogo, mas o que chamou mesmo atenção foi o VT que comparou a primeira semana do reality a franquia "Jogos Vorazes".

Veja reações:

