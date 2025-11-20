'Jogos Vorazes: Amanhecer na Colheita' ganha data de estreia e teaser inédito; veja

A franquia Jogos Vorazes ganhará seu novo longa exatamente daqui a um ano, em 20 de novembro de 2026. O anúncio sobre o prelúdio “Amanhecer na Colheita” foi feito nesta quinta-feira (20) e acompanhou o lançamento do teaser do filme pela Lionsgate.

A narrativa revisita o passado de Panem ao explorar uma edição particularmente brutal dos jogos, protagonizada por Haymitch Abernathy aos 16 anos. A história se passa 24 anos antes dos eventos envolvendo Katniss Everdeen.

Trata-se do Segundo Massacre Quaternário, edição em que cada distrito foi obrigado a enviar quatro tributos, ampliando a violência e o número de mortes.

O episódio, já citado na saga original, é apontado como determinante na formação da personalidade dura e desconfiada de Haymitch, marca registrada do personagem. A produção deve abordar tanto os desafios físicos dos jogos quanto o impacto psicológico do trauma.

A trama também promete aprofundar as implicações políticas do massacre na relação entre os distritos e a Capital. Descrito como uma punição exemplar do governo, o evento evidencia as consequências da revolta e exige que Haymitch encontre meios de manipular regras e alianças para enfrentar o sistema.

Elenco

Joseph Zada assume o papel de Haymitch, acompanhado por um elenco de destaque que inclui Mckenna Grace, Whitney Peak, Jesse Plemons, Kelvin Harrison Jr., Maya Hawke, Elle Fanning, Kieran Culkin, Lili Taylor, Billy Porter, Glenn Close e Ralph Fiennes.

A escalação de atores mais jovens reforça a proposta de apresentar uma Panem ainda em estágio inicial, antes da rebelião e dos símbolos que consolidaram a jornada de Katniss.

Franquia de Jogos Vorazes

O lançamento sucede “A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes”, de 2023, que retratou a juventude de Coriolanus Snow e o nascimento dos jogos como ferramenta de controle.

Agora, a franquia revisita uma edição mencionada, mas nunca antes mostrada em tela, aumentando a expectativa do público em torno da forma como Haymitch conquistou sua vitória e provocou a ira da Capital.

A nova produção reforça a estratégia da Lionsgate de expandir o universo de Panem por meio de filmes independentes, cada um dedicado a personagens e eventos anteriores à trilogia original, como o longa estrelado por Rachel Zegler e Tom Blyth.