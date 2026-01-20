Diário do Nordeste
Enquete BBB 26: resultado final indica eliminação de ex-bailarina nesta terça (20)

O resultado do paredão será anunciado durante a exibição do programa ao vivo.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 19:50)
Zoeira
Colagem com a foto oficial das participantes Aline, Ana Paula e Milena do BBB 26. Imagem usada no resultado final da enquete do reality.
Legenda: O programa vai ao ar nesta terça-feira (20) após a novela "Três Graças".
Foto: Manoella Melo / TV Globo.

A sister Aline Campos deve ser a primeira eliminada do Big Brother Brasil (BBB) 26, segundo aponta a enquete realizada pelo Diário do Nordeste. Até o começo da noite desta terça-feira (20), a dançarina e atriz apresentava pouco mais de 43,8% dos votos do levantamento.

Enquanto isso, Milena aparece com 36,6% dos votos dos leitores, em segundo lugar na enquete. Já Ana Paula Renault segue na terceira posição, com 19,6% da preferência dos leitores. Ao todo, a enquete já registra mais de 4 mil votos dos leitores

Veja o resultado

Print do resultado da votação da enquete.
Legenda: A enquete não interfere no resultado oficial do reality.
Foto: Reprodução.

O resultado do paredão será anunciado por Tadeu Schmidt na noite desta terça-feira (20). Vale lembrar que os votos desta enquete não interferem no resultado oficial do programa. 

Como foi a formação do Paredão?

A formação do paredão ocorreu com:

  • 1 emparedado pelo Big Fone;
  • 1 contragolpe do emparedado pelo Big Fone;
  • 1 indicado pelo líder;
  • 1 mais votado pela casa. 
  • Os imunes eram Marcelo (atendeu o Big Fone), Alberto Cowboy (líder), Chaiany, Gabriela, Leandro e Matheus (vencedores do Quarto Branco).

Aline Campos foi a primeira indicada ao paredão após Marcelo atender o Big Fone, na quinta-feira (15). No contragolpe, emparedou Ana Paula.

No domingo (18), Jonas imunizou Sarah. Na indicação do líder, Alberto mandou Milena direto para o paredão, sem chance de prova Bate-e-Volta.

Pela casa, o mais votado foi Paulo Augusto, com 11 votos.  Ele se juntou à Aline Campos e à Ana Paula Renault na disputa da prova Bate-e-Volta.

Na dinâmica, Paulo Augusto venceu o jogo e se salvou do paredão. Com isso, Aline e Ana Paula se juntaram à Milena na disputa da preferência do público na próxima terça-feira.  

