No Paredão do BBB 26, Milena desabafa sobre dificuldade de interagir com homens

Milena foi indicada pelo líder Alberto Cowboy ao primeiro paredão do BBB 26, formado nesse domingo (18).

Por ter sido escolha direta do líder, a participante não teve direito de disputar a prova Bate e Volta e enfrenta a berlinda ao lado de Aline Campos e Ana Paula Renault.

Ao justificar o voto, Cowboy explicou que Milena disse que os veteranos não mereciam participar do reality e que ela não interagia com todos os participantes da casa, priorizando os cuidados com a rotina doméstica.

Após a votação, Milena desabafou com aliados e revelou ter dificuldade de interagir com homens. “Que assunto eu vou conversar com homem? É por isso que eu converso com eles [Breno e Marcelo], pois são tipo mulheres mesmo. Eu tenho essa dificuldade”, afirmou, referindo-se a dois colegas gays de confinamento.

Veja também Zoeira Enquete BBB 26: Aline, Ana Paula ou Milena? Vote em quem deve sair no Paredão do reality Zoeira 'Não terei o desprazer de entrevistar', diz Ana Maria sobre Pedro do BBB 26 Zoeira Delegacia da Mulher abre inquérito contra Pedro do BBB 26

Assista à conversa de Milena no BBB 26:

Aos 26 anos, a participante já havia comentado anteriormente, em outra conversa, que nunca teve relações sexuais. “Eu nunca fiz, mas eu sei. Gosto de ler romance, gosto de ver, só não me sinto pronta para iniciar ainda”, explicou.

No papo com Brígido, Milena ainda falou sobre o desejo de viver um romance. “Eu não nasci para ser beata. Eu quero [transar], pretendo um dia, entendeu? Agora, saindo daqui, estou com outro pensamento. Vou viver, vou tentar coisas novas, não vou ficar com medo”, disse.

Milena integra o grupo Pipoca do BBB 26. Mineira, ela dedica a maior parte do seu tempo ao cuidado de crianças, conciliando trabalhos como babá e recreadora de festas. A participante foi escolhida pelo público para entrar no reality após participar da Casa de Vidro do Sudeste.