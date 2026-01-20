Karol Conká assina com a Globo e vira repórter do BBB 26

Karol Conká está de volta ao universo do Big Brother Brasil. A cantora assinou contrato com a Globo e passa a integrar o time de repercussão do BBB 26, que estreou na semana passada na emissora. A informação foi divulgada pelo colunista Gabriel Vaquer.

A artista iniciou, nesta terça-feira (20), as gravações de flashes que serão exibidos nos intervalos da programação da TV aberta. As participações seguem até abril, período em que ela atuará como repórter comentando momentos do reality.

Com a novidade, Karol passa a fazer parte da chamada Rede BBB, grupo formado por nomes que acompanham e repercutem o programa em diferentes plataformas, ao lado de profissionais como Thiago Oliveira, Ed Gama e Ana Clara Lima.

Alta rejeição

A presença da cantora chama atenção por sua trajetória marcante no BBB 21. Na edição, Karol Conká protagonizou episódios que geraram forte rejeição do público, especialmente envolvendo Juliette Freire e Lucas Penteado.

A repercussão negativa culminou em sua eliminação ainda na quarta semana, com 99,17% dos votos, índice que entrou para a história como o maior recorde de rejeição da franquia no mundo.

Após deixar o reality, Karol teve sua história retratada no documentário “A Vida Depois do Tombo”, do Globoplay, que acompanhou o impacto do cancelamento e o processo de reconstrução pessoal e profissional da cantora após o programa.