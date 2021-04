Série 'A Vida Depois do Tombo' sobre Karol Conká após BBB é lançada nesta quinta (29)

As atitudes de Karol Conká no BBB 21 despertaram a TV Globo para criar uma série sobre a vida da rapper l. Nesta quinta-feira (29), a Globoplay lançou quatro episódios da produção audiovisual "A Vida Depois do Tombo". A curitibana foi a 4ª eliminada do programa com 99,17% dos votos, maior rejeição de todas as edições.

A rapper deixou o reality show com alguns desafetos e a desaprovação do público por posicionamentos e atitudes grosseiras com os demais participantes da edição.

Veja trailer:

No BBB 21, Karol Conká entrou em conflito com Lucas Penteado, foi acusada de ser xenofóbica contra Juliette, discutiu com Carla Diaz por ciúmes de Bil e entrou em atrito com Nego Di.

Vida pessoal e profissional

O primeiro episódio foi nomeado de "Cancelamento". Depois da eliminação, Karol Conká se dá conta das consequências das atitudes fora da casa. Bil, participante do BBB 21, foi convidado para falar da relação dos dois.

No episódio seguinte, Karol Conká fala sobre a atuação da equipe que cuidou das redes sociais dela durante participação no reality. Polêmicas ressurgem. A sister Lumena, amiga da rapper no jogo, será peça importante na série.

A produção audiovisual também aprofundou antigas relações de trabalho da rapper. Conflitos com ex-produtores são revelados na série. A atriz Carla Diaz, participante do BBB 21, também foi convidada para passar a limpo a briga com Karol Conká na casa.

A série tem direção de Patrícia Carvalho e Patrícia Cupello. O roteiro foi assinado por Malu Vergueiro e Valéria Amaral. O tempo dos episódios são de 25 minutos a 35 minutos.