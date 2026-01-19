Saiba como foi a formação do 1º paredão do BBB 26

O clima da formação do primeiro paredão do Big Brother Brasil (BBB 26) foi tenso na noite deste domingo (18) após a desistência do participante Pedro, acusado de assediar a sister Jordana Moraes.

Durante o programa ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt falou com os confinados sobre o caso e prestou assistência a Jordana, chamada mais cedo para o confessório após a saída do paranaense.

Tadeu disse que tanto ele quanto a produção do programa se solidarizam com Jordana, e que estariam à disposição para qualquer necessidade da sister diante da situação descrita por ele como ‘horrível’.

“A gente sente muito que isso tenha ocorrido com uma mulher dentro do BBB, e todos vocês podem ter certeza que se o Pedro não tivesse desistido ele teria sido retirado do programa, porque atitudes assim são inaceitáveis”, disse ele.

Pedro já era opção de voto da casa de pelo menos oito pessoas, principalmente por conflitos generalizados que causou na casa. Com ele oficialmente fora, o quadro mudou entre as opções de voto.

Como foi a formação do Paredão

Jonas Sulzbach, que venceu a Prova do Anjo no sábado (17), imunizou Sarah Andrade, que foi dupla com ele durante a dinâmica.

Já o líder Alberto Cowboy indicou pelo ‘Na Mira do Líder’, ainda na sexta-feira (16), Milena, Breno, Paulo Augusto, Samira e Maxiane.

Ele justificou as escolhas com base na falta de intimidade com os escolhidos, tendo colocado Milena direto no Paredão por não ter nenhuma conversa com ela diretamente.

Durante a fala, o líder afirmou que ficou chateado com um comentário feito por ela durante a prova do líder, que Milena teria dito que os Veteranos não mereciam estar ali. Com isso ela não jogou a Prova Bate e Volta.

Como a casa votou

Solange Couto votou em Paulo Augusto;

Ana Paula Renault votou em Paulo Augusto;

Breno votou em Paulo Augusto;

Aline Campos votou em Paulo Augusto;

Jonas Sulzbach votou em Paulo Augusto;

Maxiane votou em Paulo Augusto;

Brigido votou em Sol Vega;

Sarah Andrade votou em Paulo Augusto;

Edilson votou em Sol Vega;

Jordana votou em Edilson;

Marcelo votou em Paulo Augusto;

Marciele votou em Juliano Floss;

Juliano Floss votou em Sol Vega;

Samira votou em Paulo Augusto;

Babu Santana votou em Sol Vega;

Milena votou em Paulo Augusto;

Paulo Augusto votou em Sol Vega;

Sol Vega votou em Juliano Floss;

Matheus votou em Maxiane;

Gabriela votou em Paulo Augusto;

Leandro votou em Jonas Sulzbach;

Chaiany votou em Brigido.

Ao todo sete pessoas foram votadas, mas Paulo Augusto levou 11 votos da casa e está no Paredão.

Pela dinâmica do Big Fone da última quinta-feira (15), Aline acabou indicada por Marcelo. Em contragolpe, a dançarina e atriz puxou Ana Paula Renault.

Paulo Augusto escapa do paredão

Na disputa Bate-e-Volta, Paulo Augusto venceu a dinâmica de jogo da memória e se salvou do paredão. Com isso, Aline e Ana Paula se juntaram à Milena na disputa da preferência do público na próxima terça-feira.