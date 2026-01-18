Diário do Nordeste
Aposta do Ceará acerta a quina na Mega-Sena e leva quase R$ 30 mil

O concurso 2961, realizado no sábado (17/01), não teve ganhadores na faixa principal.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 08:52)
Negócios
Cartelas da Mega-Sena.
Legenda: O prêmio foi de mais de R$ 29,8 mil.
Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Uma aposta realizada no Ceará foi premiada no concurso 2961 da Mega-Sena, realizado no último sábado (17), ao acertar cinco das seis dezenas. O prêmio na quina foi de quase R$ 30 mil.

O bilhete foi registrado em Quixadá, cidade localizada a 148,91 km de Fortaleza, com aposta simples, de seis dezenas, feita em por meio de canais eletrônicos, segundo informações da Caixa Econômica Federal.

O jogo cearense rendeu R$ 29.835,57. Em todo o País, 67 bilhetes foram premiados ao acertarem a quina.

Destes, cinco jogos foram feitos na modalidade de bolão e os outros 62 foram jogos simples. O concurso não teve ganhadores na faixa principal e acumulou.

Como jogar na Mega-Sena?

O volante de apostas dispõe de 60 números e ganha o prêmio milionário da Mega-Sena quem acertar os 6 números sorteados. Também é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números. Não havendo ganhador em qualquer faixa, o valor é acumulado para o concurso seguinte.

O jogador deve marcar de 6 a 20 números do volante com a Surpresinha - quando o sistema escolhe os números para você - ou com a Teimosinha - quando o jogador concorre com a mesma aposta por até 12 concursos consecutivos.

A aposta mínima, de seis números, custa R$ 6 reais e pode ser feita até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio da Mega-Sena em qualquer lotérica brasileira ou pela internet no site da Caixa Econômica Federal.

Qual a probabilidade de ganhar na Mega-Sena?

Quanto mais números marcados, maior o valor da aposta e maiores as chances para faturar o prêmio milionário. Segundo a Caixa Econômica Federal, a probabilidade de acerto para a aposta simples de R$ 6 é de:

  • 1 em 50.063.860 para a Sena
  • 1 em 154.518 para a Quina
  • e 1 em 2.332 para a Quadra

Onde acompanhar os sorteios das Loterias da Caixa?

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

