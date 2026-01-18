CAPTEI: Noite de festa celebra 80 anos de Socorro Lustosa

Na noite de sábado, 10, a residência de Cláudio Lustosa e Liana Alencar entrou em modo celebração para marcar os 80 anos de Socorro Lustosa.

O encontro de assinatura afetiva, contou com presenças das famílias Lustosa da Costa e Brito e um mailing feminino de respeito: amigas da UECE, da Secretaria de Educação, da Renovação Cristã, do grupo Traças e parceiras de milhas e memórias.

Legenda: 80 anos de Socorro Lustosa Foto: Stephan Eilert

Clima de afeto, conversa boa e gratidão em pauta — tudo very classy, sem excessos.

O brinde foi à trajetória de quem coleciona vínculos sólidos, amor à família e dedicação à formação de mentes.

Veja nas fotos captadas por Stephan Eilert:

