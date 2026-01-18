Diário do Nordeste
Aline e Ana Paula discutem por causa de ovos no BBB 26

Debate sobre a divisão de comida deixou ainda mais clara a rivalidade das duas participantes.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:38)
Zoeira
Aline Campos e Ana Paula Renault não se entendem desde o início do BBB 26.
Aline Campos e Ana Paula Renault não se entendem desde o início do BBB 26.
Foto: Reprodução/ TV Globo.

A rotina difícil da Xepa no BBB 26 ganhou novos contornos na noite de sábado (17), quando Aline Campos e Ana Paula Renault começaram mais uma discussão. A treta começou após Aline pedir que parte dos ovos fosse cedida a ela.

A sister argumentou que não consome carne e precisa de outra fonte de proteína. Ana Paula, porém, rejeitou a ideia e afirmou que o grupo não deveria se adaptar à seletividade alimentar de uma participante específica.

Durante o debate, Aline relatou que tentou contribuir oferecendo mais estalecas para a compra de uma caixa extra, mas disse ter sido impedida. “Me foi dito que temos que trabalhar em equipe e que não dá para alguém comprar alguma coisa extra. Então, beleza, eu agi em equipe com todo mundo. Mas também preciso que a gente, como uma equipe, me ajude a receber algo a mais”, desabafou.

Ana Paula respondeu comparando a situação a outras preferências alimentares dentro da casa. Aline rebateu, destacando questões de saúde: “É diferente. Eu preciso de proteína, assim como você, por motivos de saúde. Também para me manter forte aqui e conseguir disputar as provas”. A jornalista manteve a posição e foi direta: “Pede ovo para quem quiser te dar. Eu não vou te dar o meu”.

O tom da conversa subiu, com pedidos mútuos para que ambas se acalmassem, mas o clima permaneceu tenso. No fim, o grupo decidiu que Aline teria acesso a mais ovos, enquanto os demais ficariam restritos a um por dia, compensados por uma porção maior de carne vermelha.

A repercussão seguiu pela casa. Em conversa com Ana Paula, Breno saiu em defesa do argumento de Aline, mas não mudou a opinião da sister. “Ela veio pro Big Brother, gato! Ela tem que saber. Gente, vocês estão no Big Brother, na Xepa! É cada um por si ou é o coletivo”, disparou.

Como iniciou a rivalidade de Ana Paula e Aline

A rivalidade entre as duas não é recente. Nos primeiros dias do programa, Aline revelou ter se sentido ofendida por um comentário feito por Ana Paula em 2014, quando a então ex-BBB 16 disse que a dançarina parecia uma “executiva de filme pornô”.

Apesar do pedido de desculpas na época, a relação não avançou dentro do jogo. Nos últimos dias, a troca de emojis no queridômetro e acusações de distanciamento reforçaram o desgaste.

Pouco depois de mais uma tentativa de conversa, o Big Fone tocou na quinta-feira (15) e selou de vez o embate, colocando Aline e Ana Paula frente a frente na primeira berlinda do “BBB 26”.

Aline Campos e Ana Paula Renault não se entendem desde o início do BBB 26.
