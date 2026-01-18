Veja que horas estreia 'O Cavaleiro dos Sete Reinos', novo spin-off de 'Game of Thrones'
A história é baseada na obra de George R. R. Martin.
O universo de “Game of Thrones” retorna às telas com “O Cavaleiro dos Sete Reinos”. A narrativa, baseada na obra de George R. R. Martin, enfim vai chegar à HBO e à HBO Max. O primeiro episódio vai ao ar à meia-noite desta segunda-feira (19).
Ambientado cerca de um século antes da série original, durante a dinastia Targaryen, o spin-off acompanha a jornada do cavaleiro errante Sor Duncan, o Alto, interpretado por Peter Claffey, e o seu fiel escudeiro Egg, vivido por Dexter Sol Ansell.
A dupla viaja por Westeros em busca de trabalho e aventuras. O elenco conta ainda com Finn Bennett, Bertie Carvel, Tanzyn Crawford, Daniel Ings e Sam Spruell.
Veja também
A primeira temporada da série terá seis episódios semanais, que serão lançados na plataforma de streaming sempre às segundas, à meia-noite, no horário de Brasília.
Veja a lista com a data de lançamento dos episódios de “O Cavaleiro dos Sete Reinos”:
- Episódio 1 - “The Hedge Knight”: 19 de janeiro de 2026
- Episódio 2: 26 de janeiro de 2026
- Episódio 3: 2 de fevereiro de 2026
- Episódio 4: 9 de fevereiro de 2026
- Episódio 5: 16 de fevereiro de 2026
- Episódio 6: 23 de fevereiro de 2026
A série é produzida pelo próprio George R. R. Martin e Ira Parker, conhecido por trabalhos em “The Nevers” e “Better Things”, e já foi renovada para uma 2ª temporada.