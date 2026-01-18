Veja que horas estreia 'O Cavaleiro dos Sete Reinos', novo spin-off de 'Game of Thrones'

O universo de “Game of Thrones” retorna às telas com “O Cavaleiro dos Sete Reinos”. A narrativa, baseada na obra de George R. R. Martin, enfim vai chegar à HBO e à HBO Max. O primeiro episódio vai ao ar à meia-noite desta segunda-feira (19).

Ambientado cerca de um século antes da série original, durante a dinastia Targaryen, o spin-off acompanha a jornada do cavaleiro errante Sor Duncan, o Alto, interpretado por Peter Claffey, e o seu fiel escudeiro Egg, vivido por Dexter Sol Ansell.

A dupla viaja por Westeros em busca de trabalho e aventuras. O elenco conta ainda com Finn Bennett, Bertie Carvel, Tanzyn Crawford, Daniel Ings e Sam Spruell.

A primeira temporada da série terá seis episódios semanais, que serão lançados na plataforma de streaming sempre às segundas, à meia-noite, no horário de Brasília.

Veja a lista com a data de lançamento dos episódios de “O Cavaleiro dos Sete Reinos”:

Episódio 1 - “ The Hedge Knight ” : 19 de janeiro de 2026

“ ” 19 de janeiro de 2026 Episódio 2: 26 de janeiro de 2026

26 de janeiro de 2026 Episódio 3: 2 de fevereiro de 2026

2 de fevereiro de 2026 Episódio 4: 9 de fevereiro de 2026

9 de fevereiro de 2026 Episódio 5: 16 de fevereiro de 2026

16 de fevereiro de 2026 Episódio 6: 23 de fevereiro de 2026

A série é produzida pelo próprio George R. R. Martin e Ira Parker, conhecido por trabalhos em “The Nevers” e “Better Things”, e já foi renovada para uma 2ª temporada.