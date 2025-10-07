Spin-off de Game of Thrones, ‘O Cavaleiro dos Sete Reinos’, ganha pôster e data de estreia

A segunda série spin-off de Game of Thrones, “O Cavaleiro dos Sete Reinos”, ganhou pôster oficial e previsão de estreia na HBO. O canal confirmou a informação na segunda-feira (6).

A nova produção baseada no universo criado pelo escritor George R. R. Martin chega em janeiro de 2026, com seis episódios em sua primeira temporada. A exibição será feita tanto no canal HBO quanto na plataforma de streaming HBO Max.

A data exata de lançamento ainda será divulgada.

Conheça a trama

Legenda: A exibição da série será feita tanto no canal HBO quanto na plataforma de streaming HBO Max. Foto: Divulgação / HBO.

A série é produzida pelo próprio George R. R. Martin e por Ira Parker, conhecido por trabalhos em The Nevers e Better Things. Ryan Condal, showrunner de A Casa do Dragão — o primeiro derivado de Game of Thrones —, também integra a equipe de produção.

A primeira temporada acompanha as aventuras de Sor Duncan, o Alto, e de seu jovem escudeiro Egg, ambientadas séculos antes dos eventos de Game of Thrones.

Ao longo da jornada, a dupla participa de um torneio que reúne diversos membros da dinastia Targaryen, incluindo o Príncipe Aerion, o Príncipe Baelor e o Príncipe Maekar Targaryen.

Além disso, conhecerão personagens como Sor Lyonel Baratheon, apelidado de Tempestade Risonha, e Tanselle, uma talentosa titereira.

“Para mim, o importante é respeitar George [R. R. Martin] e o texto. Mas, além disso, ainda precisa ser uma história dramática”, explica o roteirista Mattson Tomlin. “Esses personagens precisam embarcar em uma jornada — precisam mudar, ir do começo ao meio e ao fim”, completou.

O elenco conta com nomes como Finn Bennett (True Detective: Night Country), Bertie Carvel (The Crown), Tanzyn Crawford (Tiny Beautiful Things), Daniel Ings (Sex Education) e Sam Spruell (Small Axe: Mangrove).

Veja o pôster oficial