Traição de Pedro do BBB 26 vira fantasia em bloco de pré-Carnaval

Menos de uma semana depois da estreia, o Big Brother Brasil (BBB) 26 já caiu no gosto dos foliões em festas de pré-Carnaval pelo País. Em um dos blocos do Rio de Janeio, Pedro virou meme para um dos brincantes.

Veja também Zoeira Milena tem crise de choro após receber punição gravíssima no BBB 26 Zoeira Jonas se emociona com vídeo do filho no almoço do Anjo no BBB 26

Bruno Pontes levou uma placa com a frase "traí minha esposa" e a foto de Pedro chorando neste sábado (17). A fantasia rendeu memes e repercussão nas redes sociais.

Pedro é um dos Pipocas desta edição do BBB. Ele foi selecionado na Casa de Vidro da Região Sul, e já coleciona polêmicas. Uma delas envolve um episódio em que ele teria traído a própria esposa, atualmente grávida de sete meses.

Em mais de uma oportunidade, ele verbalizou a traição para demais participantes, e já acumula desentendimentos com Ana Paula Renault e Juliano Floss.