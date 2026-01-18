Diário do Nordeste
Traição de Pedro do BBB 26 vira fantasia em bloco de pré-Carnaval

Brother admitiu que traiu a esposa antes do confinamento.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Foto que contém fantasia de Pedro do BBB 26.
Legenda: Declarações de Pedro dentro do BBB 26 renderam fantasia de Carnaval no RJ.
Foto: Instagram/Reprodução.

Menos de uma semana depois da estreia, o Big Brother Brasil (BBB) 26 já caiu no gosto dos foliões em festas de pré-Carnaval pelo País. Em um dos blocos do Rio de Janeio, Pedro virou meme para um dos brincantes.

Bruno Pontes levou uma placa com a frase "traí minha esposa" e a foto de Pedro chorando neste sábado (17). A fantasia rendeu memes e repercussão nas redes sociais.

Pedro é um dos Pipocas desta edição do BBB. Ele foi selecionado na Casa de Vidro da Região Sul, e já coleciona polêmicas. Uma delas envolve um episódio em que ele teria traído a própria esposa, atualmente grávida de sete meses. 

Em mais de uma oportunidade, ele verbalizou a traição para demais participantes, e já acumula desentendimentos com Ana Paula Renault e Juliano Floss.

