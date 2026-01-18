Qual o filme da Temperatura Máxima hoje (18/1) na TV Globo?
O filme começa após o “Esporte Espetacular”.
Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
A "Temperatura Máxima" de hoje, domingo (18), exibe o filme "Velozes e Furiosos: Hobbs e Shaw", após o"Esporte Espetacular". O longa vai ao ar a partir das 13h05, na TV Globo.
SINOPSE DE "VELOZES E FURIOSOS: HOBBS E SHAW"
Na produção, a dupla Luke Hobbs e Deckard Shaw unem forças para enfrentar Brixton, um homem modificado geneticamente. O vilão busca obter um vírus mortal para matar milhões de pessoas.
Veja também
Ficha técnica de 'Velozes e Furiosos: Hobbs e Shaw'
- Título original: Velozes & Furiosos: Hobbs & Shaw;
- Elenco: Dwayne Jhonson, Jason Statham, Idris Elba e Vanessa Kirby;
- Direção: David Leitch;
- Nacionalidade: Estadunidense;
- Gênero: Ação.
Assuntos Relacionados