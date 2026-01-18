Diário do Nordeste
Tati Machado fala sobre processo de luto após perda do filho: 'o quartinho dele ainda está lá'

Apresentadora perdeu o primogênito, Rael, na reta final da gestação.

Redação
Zoeira
Apresentadora Tati Machado em entrevista ao Fantástico, na Globo, em 2025.
Legenda: Apresentadora Tati Machado em entrevista ao Fantástico, na Globo, em 2025.
Foto: Reprodução/TV Globo.

A apresentadora Tati Machado, da TV Globo, contou como tem lidado com o luto após a perda do primeiro filho, Rael, na reta final da gestação, com 33 semanas, em maio do ano passado. Em entrevista ao jornal O Globo, a jornalista compartilhou, emocionada, que ainda enfrenta um difícil "processo de aceitação".

"Eu ainda não aceito muito bem tudo o que aconteceu comigo, porque me questiono muito, né? 'Pô, por que comigo, pô? Por que eu? O que eu fiz? Por quê?'. Mas agora já estou mais numa fase de 'por que não você?'", declarou. "Eu acho que só pessoas muito fortes podem passar por isso. Então, eu sou essa pessoa forte".

Tati também contou que, após cerca de oito meses após a perda de Rael, ainda não conseguiu desmontar o quarto do filho, que segue praticamente igual. 

"É muito difícil, o quartinho dele ainda tá lá. Ainda não consegui mexer muito, assim. Consigo entrar, já consigo pegar uma coisinha outra, mas ainda não consegui guardar, não consegui doar, não consegui entender muito — e olha quanto tempo já passou", comentou.

Cachorrinho Mauro tem sido suporte emocional

Ainda em entrevista ao Globo, Tati comentou que adotar um cachorro a ajudou a lidar com o processo de perda do filho, já que o bichinho traz alegria para sua casa e a mantém ocupada.

A decisão de adotar o filhote Mauro em agosto do ano passado, conta, também foi motivada pela perda do cachorrinho da família, Brutus, que conviveu com Tati por 13 anos.

"Eu sei o poder que um animal, pra quem gosta de animal, o poder que ele tem, e eu tava com um instinto de cuidado, né? Estava preparada pra cuidar, estava pronta pra cuidar", contou, emocionada.

"E a gente veio com ele, que trouxe muita alegria pro nossa casa, muita alegria — e o ocupar a mente com outra coisa, porque senão você fica no looping do que você viveu demais. Ele trouxe realmente muita felicidade pro nosso lar, muita felicidade, esse cachorrinho", completou.

Veja trecho da entrevista:

