Rafaella, última a desistir do Quarto Branco, manda recado: 'Pronta para outra'

A alagoana deixou a dinâmica após mais de 120 horas.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 12:45)
Zoeira
montagem de fotos da participante Rafaella, que disputou a Casa de Vidro e o Quarto Branco do BBB 26.
Legenda: Candidata passou mal e precisou receber atendimento médico durante a disputa no Quarto Branco.
Foto: Reprodução/Gshow.

Rafaella, representante da Casa de Vidro do Nordeste, foi a última a desistir da disputa no Quarto Branco do BBB 26.

A participante passou mal e recebeu atendimento médico na madrugada deste domingo (18). A alagoana deixou a dinâmica após mais de 120 horas.

Pouco depois do fim do Quarto Branco, Rafaella falou pela primeira vez ao gshow e aproveitou para tranquilizar o público sobre seu estado de saúde.

"Meu povo, está tudo bem comigo. Estou pronta para outra! Não consegui entrar, mas ganhei R$ 50 mil, meu amor, que já vai me ajudar bastante. Muito obrigada a todo mundo que torceu por mim, que votou em mim, lá na Casa de Vidro", disparou a sister, agradecendo pela oportunidade.

Como foi a disputa final no Quarto Branco

A disputa no Quarto Branco teve uma reviravolta na noite desse sábado (17). Tadeu Schmidt comunicou que eles passariam por uma etapa final e, além disso, mais uma vaga seria disponibilizada.

Então, ao invés de três, entrariam quatro deles para o elenco oficial do BBB 26.

"Vocês que estão acompanhando desde o início sabem que o Quarto Branco começou valendo duas vagas no BBB 26. Depois, com a saída do Henri Castelli, a gente abriu mais uma vaga. A partir de agora são quatro vagas do Quarto Branco para entrar no BBB 26", anunciou o apresentador.

"Para definir os quatro participantes será realizado um último desafio lá dentro. O primeiro a deixar esse desafio vai receber R$ 50 mil reais. Os outros quatro vão direto para a casa do BBB", comunicou.

Com a saída de Rafaella, garantiram vaga no BBB 26 os candidatos Chaiany, Gabriela, Matheus e Leandro

