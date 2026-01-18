‘Fantástico’ deste domingo (18) mostra detalhes da investigação do assassinato de Ruy Ferraz

O "Fantástico" deste domingo (18) apresenta detalhes inéditos da investigação sobre a morte de Ruy Ferraz Fontes, ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo.

Em uma reportagem especial, a revista eletrônica mostra como a polícia chegou aos três integrantes do PCC presos sob suspeita de planejar o assassinato.

Veja também Zoeira Tati Machado fala sobre processo de luto após perda do filho: 'o quartinho dele ainda está lá'

O Show da Vida também traz reportagens sobre os arrastões a concessionárias de motos que se espalham pelo país, as buscas por crianças desaparecidas no Maranhão e a história de superação de Matheus, atingido por uma bala perdida na noite de Ano Novo, em São Paulo.

Ainda na edição, Henri Castelli concede sua primeira entrevista após deixar o Big Brother Brasil. Em conversa com a repórter Renata Ceribelli, o ator fala sobre as convulsões que sofreu dentro da casa do reality.

Que horas começa o Fantástico hoje (18)?

O "Fantástico" vai ao ar mais cedo logo após o "Domingão com Huck", às 20h15, na TV Globo e no Globoplay.