‘Fantástico’ deste domingo (18) mostra detalhes da investigação do assassinato de Ruy Ferraz
Programa também mostra a primeira entrevista com o ator Henri Castelli após a saída do BBB.
O "Fantástico" deste domingo (18) apresenta detalhes inéditos da investigação sobre a morte de Ruy Ferraz Fontes, ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo.
Em uma reportagem especial, a revista eletrônica mostra como a polícia chegou aos três integrantes do PCC presos sob suspeita de planejar o assassinato.
Veja também
O Show da Vida também traz reportagens sobre os arrastões a concessionárias de motos que se espalham pelo país, as buscas por crianças desaparecidas no Maranhão e a história de superação de Matheus, atingido por uma bala perdida na noite de Ano Novo, em São Paulo.
Ainda na edição, Henri Castelli concede sua primeira entrevista após deixar o Big Brother Brasil. Em conversa com a repórter Renata Ceribelli, o ator fala sobre as convulsões que sofreu dentro da casa do reality.
Que horas começa o Fantástico hoje (18)?
O "Fantástico" vai ao ar mais cedo logo após o "Domingão com Huck", às 20h15, na TV Globo e no Globoplay.