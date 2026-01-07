Foi encontrada com vida uma das três crianças que estavam desaparecidas no Maranhão. Wanderson Kauã, de 8 anos, foi localizado na zona rural de Bacabal, a cerca de 250 km de São Luís, na tarde desta quarta-feira (7).

Os irmãos Ágata Isabelle, de 5 anos, e Allan Michael, de 4 anos, que estavam junto de Wanderson Kauã, seguem desaparecidos. As buscas pelas crianças continuam.

Wanderson Kauã foi encontrado por um carroceiro, caminhando sozinho em uma estrada vicinal, em povoado vizinho ao que havia desparecido. O menino foi levado para o Hospital de Bacabal e deve passar por exames. As informações são do portal g1.

Família acredita em sequestro

As crianças foram dadas como desaparecidas por volta das 15h do último domingo (4). Desde então, a polícia montou uma força-tarefa com equipes de segurança para atuar na região de Bacabal, a 250 km de São Luís, em busca das crianças.

Em entrevista à TV Mirante, afiliada da Globo no Maranhão, o pai de Wanderson Kauã disse que o filho teria saído para brincar na região, mas que o menino conhece bem a área de mata.

Segundo José Wanderson Cardoso, a criança é autista e costumava acompanhá-lo em trajetos pela região. Para o pai, isso reforça a suspeita de sequestro.

“Se perder, meu menino não se perde nesse mato. Ele já é acostumado a rodar aqui comigo. Eu acho que foi um sequestro”, afirmou.

Veja também Segurança Homem pula de carro com braços amarrados e escapa de sequestro no Ceará Segurança Cativeiro na mata e outros reféns: como foi a fuga do sequestrador de jovem no CE

O avô materno das três crianças, José Emídio Reis, também acredita que o caso se trata de um sequestro. Ele comentou sobre a falta de vestígios como roupas ou calçados das crianças.

“Não tem rastro nenhum dessas crianças. Se tivessem se perdido, tinha que ter pelo menos uma 'chinela'. Por isso acredito que eles foram 'carregados'”, lamentou o avô.

Como as crianças desapareceram

A família contou à polícia que as crianças mantêm uma relação próxima e teriam ido brincar na área de mata próxima ao quilombo quando desapareceram.

Os irmãos Ágata Isabelle, de 5 anos, e Allan Michael, de 4, estavam com o primo, Wanderson Kauã, de 8 anos.

As buscas entraram no quarto dia nesta quarta-feira (7). A operação tem o reforço de dois cães farejadores, um helicóptero do Centro Tático Aéreo e um drone com sensor de calor.