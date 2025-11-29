Menina desaparecida é encontrada com vida pela família em sítio na RMF

A adolescente de 12 anos, identificada como Ana Bianca de Oliveira Melo, foi encontrada com vida. A menina estava com paradeiro desconhecido desde o dia 22 de novembro de 2025, após sair de casa no bairro Jardim das Oliveiras, em Fortaleza.

A Polícia Civil do Ceará (PCCE) confirmou que a menina foi localizada por familiares em um imóvel no Município de Caucaia.

"A família da adolescente foi intimada a comparecer à unidade policial para prestar esclarecimentos", segundo a Polícia.

CASO ERA ACOMPANHADO PELO DHPP

O caso estava sendo acompanhado pela 12ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A mãe da menina, Valdiana de Oliveira, afirmou que Bianca enviou para ela uma mensagem, às 8h39 do sábado 22. No entanto, ao chegar à residência da família por volta das 10h50 da manhã, já não encontrou a filha. A adolescente estava sozinha no local com as duas irmãs, de 2 e 6 anos, enquanto a mãe estava no trabalho.

"Te amo, desculpa por tudo que faço com você, eu ainda vou te dar o meu melhor", escreveu Bianca para a mãe na mensagem, antes de desaparecer.

Valdiana disse que, desde então, a filha não retornava mais as ligações e mensagens.

"Assim que eu vi a mensagem dela, me preocupei e pedi para uma vizinha ir lá em casa. A vizinha disse que o portão estava aberto e eu já fui correndo para casa", contou a mãe ao Diário do Nordeste.

Ao chegar à residência, por volta das 10h50, Valdiana encontrou o quarto da filha vazio e acionou a Polícia.

Amber Alerts

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a Polícia acionou o Amber Alerts, um sistema de alertas urgentes ativado em casos de desaparecimento de crianças ou adolescentes. Esse sistema dispara publicações nas plataformas da Meta, como o Facebook e Instagram, para anunciar a descrição da pessoa desaparecida.