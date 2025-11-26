Cearense do Grau é enterrado em Chorozinho e causa comoção

O influenciador Ruan Carlos da Silva Moraes, de 18 anos, conhecido nas redes sociais como Cearense do Grau, foi enterrado na tarde desta quarta-feira (26) em Chorozinho, na Região Metropolitana de Fortaleza.

O velório teve motociata organizada por amigos e familiares, e causou comoção no município. A despedida teve ainda queima de fogos em homenagem ao jovem, que foi sepultado no cemitério público.

A irmã de Grau, identificada no Instagram como "Diguinha, a Fuleira", tem publicado homenagens ao irmã. "Meu irmão nunca que vai está no inferno sabe por quê? Porque ele era um anjo aqui na terra, ele era luz, ele era diferenciado, nunca teve maldade em ninguém", escreveu na noite desta quarta.

Nas redes sociais, familiares publicam mensagens de luto pela partida do jovem. Amigos chegaram a organizar uma roda de orações com a mãe e os irmãos de Ruan em frente à casa dele.

Morte de Cearense do Grau

Ruan foi morto por disparos de arma de fogo durante uma intervenção policial. Ele perdeu o controle da motocicleta em que estava, após policiais ordenarem a parada e atirarem contra ele e a companheira.

Em nota, a PM disse que "respondeu à agressão para garantir a legítima defesa", e afirmou que Ruan atirou na direção do efetivo policial.

A força de segurança informou que a ocorrência culminou na apreensão de um revólver calibre .38, que foi utilizado em uma tentativa de homicídio. A ocorrência iniciou após a PM ser acionada via Ciops para averiguar uma denúncia de ameaça envolvendo ocupantes de uma motocicleta que teriam intimidado profissionais de imprensa na região.