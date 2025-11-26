Velório de Cearense do Grau é marcado por motociata e fogos

Amigos e familiares do influenciador Ruan Carlos da Silva Moraes, 18, conhecido por Cearense do Grau, prestaram as últimas homenagens ao jovem com uma grande motociata seguida de queima de fotos, na noite dessa terça-feira (25).

Conforme informações divulgadas pela Polícia Militar, o influenciador Cearense do Grau morreu durante uma intervenção policial no bairro Cágado, em Maracanaú, na madrugada de terça.

Em story no Instagram, o grupo de amigos do influenciador divulgou o momento onde todos rezaram com a mãe e irmãos do jovem em frente à residência dele.

Marlene Fernandes, mãe do influenciador, chegou a publicar vídeo da chegada do caixão do filho em casa. Ela também agradeceu aos amigos do jovem pelo pagamento das despesas funerárias.

O que aconteceu com o Cearense do Grau?

Ruan foi atingido por disparos e perdeu o controle da motocicleta em que estava, após policiais ordenarem a parada e atirarem contra ele e a companheira. A PM declarou, em comunicado, que "respondeu à agressão para garantir a legítima defesa" após o condutor da motocicleta atirar na direção da equipe.

A força de segurança informou que a ocorrência culminou na apreensão de um revólver calibre .38 utilizado em uma tentativa de homicídio.

A ocorrência iniciou após a PM ser acionada via Ciops para averiguar uma denúncia de ameaça envolvendo ocupantes de uma motocicleta que teriam intimidado profissionais de imprensa na região.