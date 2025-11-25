'De Fortaleza para o mundo': Quem era o influenciador Cearense do Grau

‘De Fortaleza para o mundo’, isso é o que está escrito em um dos perfis do influenciador Cearense do Grau, o Ruan Carlos da Silva Moraes, de 18 anos, que morreu na madrugada desta terça-feira (25), durante uma intervenção policial no bairro Cágado, em Maracanaú.

Apenas no Kwai, onde está essa pequena biografia, o influenciador tinha mais de 51 mil seguidores e cerca de 314 mil curtidas. No Instagram, o cearense tem mais de 388 mil seguidores.

O conteúdo do influencer era mesclado entre humor e grau, manobras radicais e ilegais de moto - considerado uma infração de trânsito gravíssima pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que deram sua fama na internet.

O Cearense possuía histórico de ato infracional análogo à direção perigosa e havia sido liberado recentemente após cumprimento de medida determinada pela Vara da Infância e da Juventude.

No Instagram, no dia 7 de maio deste ano, ele chegou a celebrar a saída da instituição. “Cantou a Lili do africão”, escreveu o jovem na legenda do vídeo. Nas imagens, ele sai empurrando uma moto quanto é esperado por outras pessoas.

Outro conteúdo presente em suas redes são os vídeos que gravava com sua companheira, uma jovem de 16 anos, que estava com ele durante a abordagem da polícia. Ela foi encaminhada ao hospital, onde permanece sob escolta.

Nos registros, ela aparece recorrentemente na garupa do influenciador, às vezes, nos momentos em que ele realizava as manobras com motocicletas.

Veja também Segurança Suposta rede clandestina de abortos é investigada em Fortaleza Segurança PM é preso por suspeita de estupro contra filha de amigos no Ceará Zoeira Enquete 'A Fazenda 17': parcial indica quem deve sair na Roça Surpresa

SOBRE A MORTE

Uma equipe da Polícia Militar do Ceará foi acionada via Ciops para averiguar uma denúncia de ameaça envolvendo ocupantes de uma motocicleta que teriam intimidado profissionais de imprensa na região, segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Ceará.

Durante patrulhamento na área, a composição visualizou o influenciador e a adolescente em uma motocicleta em alta velocidade e em atitude suspeita. Foi dada ordem de parada, que não foi acatada, iniciando-se um acompanhamento tático.

Conforme o relatório, durante o trajeto, o condutor da motocicleta efetuou disparos em direção à equipe, que respondeu à injusta agressão a fim da garantia da legítima defesa.

A perseguição seguiu por diversas ruas até que, na avenida Padre José Holanda do Vale, a moto perdeu o controle ao colidir com o meio-fio, ocasionando a queda dos ocupantes.