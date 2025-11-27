Adolescente de 12 anos desaparece após sair de casa, em Fortaleza

Uma adolescente de 12 anos, identificada como Ana Bianca de Oliveira Melo, está desaparecida desde o último sábado (22), após sair de casa no bairro Jardim das Oliveiras, em Fortaleza.

O caso está sendo acompanhado pela 12ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), unidade da Polícia Civil que está à frente das investigações.

A mãe da menina, Valdiana de Oliveira, afirmou que Bianca enviou para ela uma mensagem, às 8h39 do sábado. No entanto, ao chegar à residência da família por volta das 10h50 da manhã, já não encontrou a filha. A adolescente estava sozinha no local com as duas irmãs, de 2 e 6 anos, enquanto a mãe estava no trabalho.

"Te amo, desculpa por tudo que faço com você, eu ainda vou te dar o meu melhor", escreveu Bianca para a mãe na mensagem, antes de desaparecer.

Valdiana disse que, desde então, a filha não retorna mais as ligações e mensagens. Ela segue sem pistas sobre o paradeiro de Bianca.

"Assim que eu vi a mensagem dela, me preocupei e pedi para uma vizinha ir lá em casa. A vizinha disse que o portão estava aberto e eu já fui correndo para casa", contou a mãe ao Diário do Nordeste.

Ao chegar à residência, por volta das 10h50, Valdiana encontrou o quarto da filha vazio e acionou a Polícia.

Investigações

Em nota, a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) informou que segue investigando o desaparecimento da adolescente. Um Boletim de Ocorrência (BO) foi registrado no último domingo (23).

A 12ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), unidade da Polícia Civil que está à frente das investigações, acionou o Amber Alerts nessa quarta-feira (26) para auxiliar na localização da adolescente.

Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o Amber Alerts é um sistema de alertas urgentes ativado em casos de desaparecimento de crianças ou adolescentes. Esse sistema dispara publicações nas plataformas da Meta, como o Facebook e Instagram, para anunciar a descrição da pessoa desaparecida.

A 12ª Delegacia DHPP está à frente do caso e realiza diligências.