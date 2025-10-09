'Caramelo' mira em emoção e humor para criar clássico brasileiro com cães; veja entrevista e resenha

Filmes com cachorros, sejam de drama ou humor, não são bem uma novidade no mundo do cinema ou do streaming. Apesar disso, é possível dizer, que nenhum deles havia retratado até então o mais conhecido entre os brasileiros. Agora, o cenário muda com o lançamento de "Caramelo", longa da Netflix lançado nesta quarta-feira (8), com Rafa Vitti como protagonista.

"Foi uma epifania. Me veio a ideia de juntar o caramelo com uma história que eu já queria contar, sobre a superação de uma doença", apontou o diretor da obra, Diego Freitas, em material de divulgação do longa. Segundo Diego, a ideia veio após a adoção de uma cachorrinha ainda na pandemia, o que o lembrou do fato de não haver filmes desse tipo com histórias brasileiras.

O diretor explica que não poderia haver outro caminho a não ser escolher um caramelo para ser o foco do filme, já que eles se tornaram tão comuns em diversas localidades do país. "O vira-lata caramelo é um sobrevivente, como a nossa gente. Ele é um cão de rua, que dá seu jeitinho, sempre com bom humor. Valorizar o nosso cachorro é o contrário do “complexo de vira-lata”, de nos desvalorizar em detrimento do que vem de fora", aponta.

Mas como era de se esperar, o filme com o animal traz também uma história mais densa por trás. Não é difícil lembrar de filmes que já nos fizeram chorar ao retratar as relações humanas com animais. Aqui, em "Caramelo", não é muito diferente, vale ressaltar.

O filme também retrata o diagnóstico recebido pelo protagonista Pedro, que descobre um câncer e precisa lidar com o tratamento. O cachorro surge aqui também, segundo o próprio diretor, como uma amostra de casos reais em que os animais podem ser, de uma forma ou de outra, ponto de apoio em momentos mais delicados da vida.

Veja também Mylena Gadelha Atores cearenses brilham em 'Pssica', nova série da Netflix, e ressaltam vitrine para cena local Mylena Gadelha Leonardo DiCaprio cita convite para filme de Paul Thomas Anderson: 'Aceita e depois olha o script'

"É muito comum essa reação de sorrir com lágrimas nos olhos. Esse é um filme que vai fazer o espectador esquecer um pouco da vida e entrar na história", completou o diretor.

Emoção é objetivo do filme

O objetivo, obviamente, deve ter sido trazer uma história mais emocionante, como já é o esperado de produções desse gênero. Nesse caminho, o filme cumpre bem o papel ao qual se propõe. A relação entre o animal e Vitti, por exemplo, é graciosa de acompanhar, leve e capaz de despertar os sentimentos apropriados para criar conexão, por exemplo.

Legenda: Parceria entre Vitti e Amendoim, cachorro que interpreta o Caramelo, traz tom leve para a história Foto: divulgação/Netflix.

A história foca em Pedro (Rafael Vitti), um jovem chef de cozinha que está em vias de liderar um restaurante. Um diagnóstico inesperado, entretanto, o leva a vários momentos delicados, nos quais um companheiro inesperado, um vira-lata Caramelo, se torna motivo de esperança para seguir adiante.

É essa amizade dos dois que torna o filme agradável. Para quem gosta de histórias semelhantes, acompanhar a ligação entre Caramelo e Pedro deve ser um deleite, cheio de uma profundidade que quem gosta de animais sabe bem como funciona.

O longa não inventa a roda nesse quesito, cabe ressaltar, mas também não fica devendo em nada para outras produções internacionais dessa linha que já se tornaram clássicos. Sem ser pesado, com doses exatas de humor e drama, "Caramelo" é uma das produções brasileiras mais acertadas da Netflix, sem dúvida alguma.