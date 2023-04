Vira-lata caramelo pode se tornar manifestação cultural do Brasil com aprovação de PL; entenda

Símbolo informal do Brasil, o vira-lata caramelo representa muito do nosso povo. A mistura de raças, a desenvoltura, simplicidade e esperteza comuns ao brasileiro podem ser, de certa forma, reconhecidos no doguinho caramelo, forma mais carinhosa de chamar essa instituição do País.

Não à toa, foi alvo de uma campanha, em 2020, para estampar a cédula de R$ 200, o que fez o Banco Central usá-lo na publicidade oficial do papel-moeda, que acabou sendo representado pelo lobo-guará.

Toda essa popularidade levou o deputado Felipe Becari (União/SP) a apresentar um Projeto de Lei na Câmara dos Deputados para reconhecer a expressão “vira-lata caramelo” como manifestação cultural imaterial do Brasil.

Símbolo nacional

Na justificativa do PL, o parlamentar destacou que, no geral, "podemos dizer que os vira-latas caramelo são uma parte importante da cultura brasileira e representam muito mais do que apenas um tipo de cachorro".

Segundo Becari, "eles são símbolos de lealdade, amor e respeito aos animais, e ajudam a mostrar que a diversidade é uma das nossas maiores riquezas".

Deputado Felipe Becari Na justificativa do PL Além de serem muito bonitos, os vira-latas caramelo são também conhecidos pela sua inteligência e carinho. São extremamente ativos, leais aos seus donos e adoram brincar e se divertir com as pessoas"

Preconceito

Nem tudo, porém, é positivo para o doguinho amarelo. “Apesar de muito amados, os vira-latas ainda sofrem com o preconceito de algumas pessoas, que os consideram menos nobres do que os cães de raça pura", diz na justificativa o deputado.

"No entanto, a verdade é que esses animais são tão inteligentes, leais e adoráveis quanto outros cachorros", completa Felipe Becari que, apesar de estar no primeiro mandato no Congresso, após quatro anos como vereador em São Paulo, afirma em suas redes sociais ser um defensor dos animais há 12 anos.

Atualmente, o Projeto de Lei está aguardando despacho do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira.