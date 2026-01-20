No BBB 26, Sarah chora ao lembrar de Gil do Vigor, parceria do BBB 21

Sarah Andrade chorou, nesta terça-feira (20), no BBB 26, ao lembrar do seu parceiro do BBB 21, Gil do Vigor. A veterana desabafou e disse que esperava encontrar "um outro Gil" na nova edição.

“Eu e ele fomos uma conexão absurda. Tanto que eu entrei aqui com expectativa de encontrar um novo Gil, e eu não encontrei", contou a participante em conversa com a também veterana Sol Vega.

A sister começou a chorar e complementou: “Até me emociono quando paro pra pensar. Ele me ajudou muito aqui dentro, muito. E eu entrei com essa expectativa, cara, vou encontrar alguém e quando você não encontra, você vê que tipo... não tem de novo ele".

‘CURIOSO PARA VER’

Também nesta terça-feira (20), Gil retornou ao quadro Bate-Papo BBB, do gshow e Globoplay. No espaço, ele comentou que estava curiosos com o retorno da parceira do BBB 21.

"Minha conexão com a Sarah é muito especial. Ela esteve comigo num dos momentos mais marcantes da minha vida. Desde então, nossa amizade virou um dos bens mais preciosos que eu tenho", disse Gil sobre a veterana.