No BBB 26, Sol Vega fala sobre viuvez: 'Solteira e feliz'

Sol Vega abriu detalhes de sua vida pessoal durante sua apresentação no BBB 26. A veterana contou aos colegas de confinamento que perdeu o marido durante a pandemia de Covid-19 e destacou que vive um novo momento atualmente.

A ex-frentista foi casada por mais de 16 anos com Tibério Cavagnini, que faleceu em 2022, aos 60 anos, por complicações da doença pandêmica.

“Meu marido faleceu na Covid. Eu estou solteira e estou feliz”, afirmou a participante ao falar sobre sua situação amorosa dentro da casa.

Assim como Sol, outros brothers e sisters também vêm se apresentando desde o início do programa, na semana passada, em dinâmicas que ajudam o público a conhecer melhor as histórias pessoais de cada participante.

Repercussão nas redes sociais

A fala da sister, no entanto, gerou repercussão nas redes sociais, especialmente no X. Parte do público estranhou a forma direta com que ela abordou o tema: "A Sol é viúva… Marido faleceu de Covid. A maneira que ela falou que está solteira e feliz, ficou estranho”, escreveu um internauta.

Outro comentário ironizou a declaração: “Só faltou dizer: Gente, meu marido faleceu na Covid, graças a Deus! E eu estou solteira e feliz! kkkk”.

Por outro lado, houve quem saísse em defesa da postura de Sol Vega, destacando seu jeito espontâneo. “A Sol é assim, ela apenas pulou da informação, pro momento atual, sem mi mi mi”, comentou um usuário.