Babu Santana alerta Ana Paula Renault sobre ataques de Brígido no BBB 26

Babu acredita que Brígido tem colocado participantes, como o Pedro, contra Ana Paula.

Participantes Babu Santana, Ana Paula Renault e Brígido, do BBB 26.
Legenda: Babu acredita que Brígido tem falado da Ana Paula dentro da casa.
Foto: Reprodução/Globoplay.

A sister Ana Paula Renault compartilhou para seus aliados, na tarde desta terça-feira (20), que Babu Santana lhe alertou sobre ataques de Brígido no Big Brother Brasil 26. Após uma série de eventos dentro da casa, incluindo a desistência de Pedro e as brigas no "Sincerão", Babu disse para Ana Paula ficar atenta, pois brothers podem estar sendo manipulados para criticar e se afastar dela. 

"Babu falou para eu prestar atenção na apresentação dele (Brígido) no "Sincerão" e disse que as perguntas do Pedro para mim podem ter vindo de uma conversa com ele. Porque ele achou as perguntas do Pedro muito elaboradas para um menino de 21 anos", afirmou Ana no Quarto da Eternidade. 

"O Babu quis dar um toque porque Brígido não atacou meu jogo, me atacou enquanto pessoa, enquanto mulher"
Ana Paula Renault
Participante do BBB 26

Durante conversa, Ana disse que o brother lhe atacou diretamente, chegando a chamá-la de mau-caráter e ofensas piores. As críticas não focaram em sua participação no reality, mas foram coisas pessoais. "Achei um ódio descomunal, incoerente com tudo que a gente está vivendo aqui. Não vou atacar ninguém pessoalmente", acrescentou. 

Manipulação de Matheus 

O gaúcho Matheus, que sobreviveu ao "Quarto Branco", acabou de chegar na casa, mas já parece ter comprado a narrativa de Brígido.

"Eu não acho que o Matheus, em 12 horas, iria chegar a essa conclusão que ele chegou. O Matheus que está sendo manipulado e não percebeu, coitado. Eu fico com dó, sofreu uma semana para entrar aqui e aceitou informação do outro", disse Ana.

