BBB 26 estreia Sincerão com plateia e votação do público

A plateia é composta por 50 fãs do BBB.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 23:31)
Zoeira
BBB 26 estreia Sincerão com plateia e votação do público.
Legenda: Familiares das emparedadas também compõem a plateia do Sincerão do BBB 26.
Foto: Globoplay.

O BBB 26 lançou mais uma novidade. Na noite desta segunda-feira (19), o apresentador do programa, Tadeu Schmidt, anunciou que pela primeira vez que o Sincerão será acompanhado por plateia.

Além dessa atualização, o público também poderá participar da dinâmica. Os telespectadores poderão decidir por quanto tempo os Pipoqueiros do Sincerão devem permanecer com a touca de pipoca.

A plateia é composta por 50 fãs do BBB, segundo o apresentador. Eles também participarão da votação dos Pipoqueiros. Familiares das três emparedadas também estavam na plateia.

O público decidiu que o Pipoqueiro passará quatro dias em um castigo, que é usar uma toca especial da dinâmica.

COMO FUNCIONOU A DINÂMICA

Cada jogador teve que montar seu próprio pódio. Depois, dizer quem ele não quer que ganhe o BBB 26 de jeito nenhum.

"Cada jogador vai ter 30 segundos para dizer porque ele não quer que aquela pessoa ganhe o BBB 26 de jeito nenhum”, informou o apresentador.

Papel da plateia

A plateia entrou em ação dando notas para o desempenho dos participantes. Quanto mais pipoqueiro, pior anota.

"Quanto mais pipoqueiro, pior anota. Quanto mais firme a pessoa falar, melhor a nota", explicou Tadeu. 

Ranking

Ao final, foram criados dois rankings de pipocômetro, um entre os seis protagonistas da semana e outro com o restante da casa.

Em cada ranking, foi escolhido quem foi o craque do Sincerão e quem foi o pipoqueiro da noite.

Os craques receberam uma menção honrosa, os Pipoqueiros receberam a touca da pipoca que vão ter que usar por 4 dias.

CONFIRA NOVIDADE

