O que esperar do primeiro ‘Sincerão’ do BBB 26?

A primeira semana do Big Brother Brasil (BBB 26) já pode ser descrita como histórica. Foram quatro desistências, participantes desmaiando, um Quarto Branco com mais de 100 horas de resistência, entrada de novos jogadores e, claro, farpas, brigas e discussões — o tempero clássico de um reality que faz o País parar.

Na noite desta segunda-feira (19), o público acompanha o primeiro “Sincerão” da temporada, que terá plateia pela primeira vez e com participação direta na dinâmica.

Com uma formação inteiramente feminina — uma vez que Paulo Augusto se salvou na Prova Bate e Volta —, os holofotes se voltam para Ana Paula Renault, Aline Campos e Milena, carinhosamente chamada de Tia Milena, a pipoca da Casa de Vidro.

Há uma certa frustração no ar: para muitos, não faz bem ao jogo que uma das três deixe o programa tão cedo, considerando o potencial de rendimento das emparedadas nas próximas semanas. Por isso, vale analisar o que esperar dos possíveis atritos que devem marcar a noite.

Veja também Zoeira Chaiany reclama da pressão para se arrumar todos os dias no BBB 26 Zoeira 'Respeito é inegociável': Família de Jordana reage a importunação no BBB 26

Ana Paula x Aline Campos (ex-Riscado)

Apontada como favorita nas redes sociais, é inegável que os holofotes recaem sobre Ana Paula Renault. Expulsa do BBB há dez anos, a sister voltou com um feito inédito: tornou-se a primeira ex-participante de "A Fazenda" a retornar à casa mais vigiada do Brasil. Sua base fiel de fãs acompanha de perto cada movimento no jogo.

Foi dela a articulação para colocar Paulo no Paredão, que recebeu 11 votos, mas acabou salvo no fim da noite de domingo (18). Antes disso, na quinta-feira (15), Ana Paula acabou indo para a berlinda após um contragolpe de Aline, indicada por Marcelo depois de atender o Big Fone — detalhe: ele faz parte do grupo de Ana Paula.

Legenda: A rivalidade entre as sisters só cresceu em uma semana. Foto: Manoella Mello / TV Globo.

A rivalidade entre as duas reúne um ingrediente que sempre fisga a audiência: rancor mal disfarçado, potencializado por egos frágeis. A ex-dançarina do Domingão do Faustão e ex-garota-propaganda de uma marca de cerveja trouxe à tona uma fala polêmica antiga da jornalista.

Foi o suficiente para Ana Paula direcionar todo o foco em Aline, apontando-a como a “planta” da temporada. Entre elas, já houve briga por ovo e troca de farpas sobre a coragem de Aline em colocar a suposta “protagonista” direto no Paredão. Resta saber se ainda há algo mais a ser dito no programa desta noite — e a torcida é para que sim.

Milena é personagem?

Aliada de Ana Paula, Milena reúne características que costumam agradar no BBB: certa falta de filtro, pouca noção do limite e disposição para causar. A dúvida, no entanto, é se tudo isso faz parte de um personagem criado estrategicamente para se manter no jogo.

Nas redes sociais, muitos questionam a choradeira recorrente da participante, que raramente derrama lágrimas, mas sempre mobiliza quem está ao redor para consolá-la. O conflito mais recente envolve o líder da semana, Alberto Cowboy.

Indicada sem direito de disputar a prova para se livrar do Paredão, Milena também virou alvo de comentários por sua obsessão com limpeza. O ex-vilão do BBB 7 reclamou publicamente de não ter conseguido trocar sequer algumas palavras com ela desde o início do jogo. “O banheiro teve muito mais convivência com ela do que eu”, disparou na tarde desta segunda-feira.

A expectativa é que Tia Milena jogue ainda mais lenha na fogueira durante o Sincerão, amplificando o conflito e defendendo sua permanência na casa. A noite promete — e muito.