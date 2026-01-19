'Respeito é inegociável': Família de Jordana reage a importunação no BBB 26

A família e a equipe de Jordana se pronunciaram após o episódio envolvendo Pedro, que tentou beijar a participante sem consentimento dentro da casa do BBB 26. A manifestação foi publicada nas redes sociais da sister, na madrugada desta segunda-feira (19), e reforça a gravidade da situação.

“Trata-se de uma situação grave, inaceitável e que jamais poderá ser tratada como normal ou minimizada sob qualquer pretexto. Falta de consentimento não se interpreta. Respeito é inegociável”, diz o comunicado.

A nota ainda destaca que episódios como esse não devem ser relativizados. “Este episódio não pode ser normalizado, silenciado ou tratado como algo comum. Ele precisa servir de alerta e conscientização social”, completaram.

O relato de Jordana

O caso veio à tona no início da noite de domingo (18), quando Jordana contou a outros participantes que Pedro tentou beijá-la na despensa. Após o relato, a sister recebeu apoio dos colegas de confinamento, que questionaram a atitude do brother.

Desistência e posicionamento da produção

Pouco tempo depois, Pedro apertou o botão de desistência e deixou o programa. Durante a edição ao vivo, o apresentador Tadeu Schmidt afirmou que o participante seria expulso caso não tivesse desistido voluntariamente.

A produção do reality exibiu as imagens do momento em que Pedro tenta beijar Jordana na despensa, além do depoimento dele sobre o episódio. “Faz dias que eu queria me segurar para não querer os outros, cobiçar os outros. Com as meninas e com a Jordana principalmente, porque ela é muito parecida com a minha esposa. E hoje eu cobicei ela, desejei ela. Achei que ela tinha dado moral e sido recíproca”, declarou.