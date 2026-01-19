Diário do Nordeste
Sarah dá emoji de mala para Jordana em Queridômetro do BBB 26 e é criticadas nas redes

Sister deixou emoji negativo mesmo após caso de importunação sexual no confinamento.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 15:54)
Zoeira
Sarah olhando de lado para Jordana, ambas sentadas em um sofá azul na frente de um espelho.
Legenda: Segundo alguns espectadores, as duas não interagiram tanto no programa até o momento.
Foto: Reprodução/Globoplay.

Sarah Andrade virou alvo de críticas dos espectadores do BBB 26 após deixar um emoji de mala para Jordana no Queridômetro do reality nesta segunda-feira (19). A dinâmica com os emojis é, geralmente, usada para definir alvos ou até desafetos dentro da casa mais vigiada do Brasil.

Segundo relatos dos fãs nas redes sociais, Sarah só havia distribuído emojis de coração até o momento, algo que teria mudado na manhã de segunda. A sister, que está no grupo de Veteranos, não falou sobre o assunto até o momento. 

"Não adianta defender Sarah por ter dado mala para Jordana não. Nem todo mundo tem afinidade, mas deram coração por motivos óbvios... acolher e prestar apoio!", escreveu uma fã do programa nas redes. 

A brasiliense Jordana, inclusive, recebeu o apoio dos colegas na noite de domingo (18), momentos após ter sofrido importunação sexual por parte de Pedro Espíndola, que desistiu do confinamento logo em seguida.

Importunação sexual contra Jordana

Pouco antes da exibição do ao vivo do programa, Jordana relatou aos colegas o ocorrido com Pedro.

Segundo a vítima, ele indicou que teria um babyliss a mais disponível na despensa, o que a levou a procurar o item.

Jordana, afirmou, em conversa com Breno e Paulo Augusto no quarto, que interagiu com o brother no intuito de não excluí-lo da convivência, mas foi nesse momento que ele pegou no pescoço dela.

"Ele entrou comigo no confessionário [despensa] e tentou me beijar", disse. "Você tá louco. O que você está fazendo?", retrucou ela.

De acordo com a sister, Pedro respondeu que estava fazendo "aquilo que deu vontade". Breno, então, afirmou que isso configurava assédio.

Logo em seguida, com a repercussão das ações, Pedro apertou o botão de desistência e deixou o BBB 26.

